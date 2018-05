Un rocambolesco tentativo quello dei malviventi ora ricercati dalla polizia, stanotte arrivata sul posto dopo l'allarme lanciato da passanti e residenti.la banda si sarebbe trovata a bordo di una Smart Forfour bianca che a marcia indietro ha spaccato tutto. Il mezzo è stato trovato sul posto, mentre chi è entrato in azione si era già dato alla fuga.Gli accertamenti in via Libertà sono andati avanti per tutta la notte. Le indagini sono in corso, al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della videosorveglianza e quelle che si trovano nella zona, tramite le quali potrebbero emergere importanti elementi per ricostruire la dinamica del colpo. La macchina con cui sono entrati in azione è risultata rubata. Già lo scorso anno il negozio della centralissima via Libertà era finito nel mirino, in quel caso i ladri erano riusciti a scappare con borse e accessori per migliaia di euro.