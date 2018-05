Era andata meglio tante altre volte. L'avvocatessa, infatti, era uno dei tanti clienti. Medici, operai, ballerini e molti studenti universitari. Sono stati tutti identificati. Il consumo di cocaina, marijuana e hashish è dilagante.

Gli servono “due pacchetti di sigarette”. Premuda gira la richiesta alla moglie Natalina Valenti. Sarà quest'ultima a consegnare la droga. Solo dopo che “lascerà tutte cose a lui”. Il modus operandi della banda della droga scoperta a Ballarò si ripeteva con una cadenza vorticosa. L'avvocatessa è solo uno dei tanti clienti., si appostano in via Porta di Castro e fermano la donna. Dentro la borsa nasconde undici stecche di marijuana, un pezzo di hashish, un paio di dosi di cocaina e tutto l'occorrente per pesare e confezionare la sostanza stupefacente. Pochi minuti dopo Premuda chiama il figlio: “Hanno bloccato la mamma... gli sbirri hanno preso la borsa”.: “Vai a casa che ci sono gli sbirri... se fanno la perquisizione mi prendono i soldi e tutte cose vai subito a casa da me”. Troppo tardi. I poliziotti sono già piombati a casa: “Papà non vogliono che entro”. Nell'abitazione viene trovata altra droga e 900 euro.. Premuda padre contatta un'altra persona: “Compà sei là sotto? Gli dici che la carne se la salgono sopra domani me la vado a prendere”.Alle 19: 08 chiama Edoardo Premuda. Risposta: la moglie si è sentita male. Niente da fare.