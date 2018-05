Il video con tanto di colonna sonora postato sulla sua pagina Facebook costa un decreto diper l'avvocato Antonio Fiumefreddo, ex amministratore unico di Riscossione Sicilia.che ha accolto l'esposto dell'ex onorevole regionaleo, assistito dall'avvocato Dario Vecchio dello studio legale Cordaro.Tutto parte da una drammatica seduta della Commissione bilancio all'Ars dello scorso marzo in cui. In discussione in quei giorni, tra gli altri, c'era anche il tema della ricapitalizzazione di Riscossione Sicilia. Erano giorni caldissimi. Fiumefreddo e l'Ars erano ai ferri corti per la contestazione di irregolarità contabili contestate ad alcuni deputati.nel corso dei quali aveva duramente polemizzato col presidente della Commissione Vincenzo Vinciullo e col deputato Totò Lentini. Una sintesi chiusa sulle note della colonna sonora del film “Il Padrino”.. Il processo inizierà il prossimo 2 ottobre davanti alla terza sezione del Tribunale monocratico. Il reato è diffamazione con l'aggravante dell' "essere stata recata in atto pubblico”. E cioè sul popolare social network.