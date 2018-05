Forza Italia ribadisce, per voce diretta di Silvio Berlusconi, la propria contrarietà al nuovo esecutivo. "Tale governo - dice il leader azzurro - non potrà vedere il sostegno di Forza Italia, sia per la partecipazione di una forza politica con noi del tutto incompatibile come il Movimento Cinque Stelle, sia per i programmi già annunciati, gravemente insufficienti a dare una risposta ai bisogni degli italiani". "Questi primi segnali - si legge in una nota del Cav - non sono affatto incoraggianti, e quindi non possiamo che confermare la nostra scelta di votare no alla fiducia e di stare all'opposizione di un governo che - al di là dei nomi - porta chiarissimo il segno dell'ideologia pauperista e giustizialista dei grillini".