dal 25 al 27 maggio vedrà protagonista ancora una volta la città di Acireale.

Riprende il VII 'Festival internazionale della granita siciliana' cheLa kermesse è pronta a superare il 2017: oltre 100 mila visitatori, centinaia tra aziende, associazioni, istituzioni e gelatieri internazionali partecipanti. Professionisti del settore si sfideranno per vincere il premio “Granita dell’anno” dedicato alle granite innovative, il premio “Don Angelino” riservato alle granite classiche e il premio “Caviezel” per il miglior gelato. Quindici sono le granite innovative in gara a cura di granitieri provenienti da Italia, Inghilterra, Giappone e Albania.La granita è consderata dai siciliani molto più che una prelibatezza tipica, è un rito che non subisce mutamenti. E', infatti, il made in Sicily più riconosciuto e copiato al mondo.