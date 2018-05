Duro attacco di Matteo Renzi il giorno dopo l'incarico a Giuseppe Conte per la formazione del governo giallo-verde. "Opposizione dura e rigorosa, ma civile. E rispettosa delle istituzioni, sempre. Adesso loro diventano il potere, loro diventano l'establishment - scrive nella e-news - loro diventano la casta. Non hanno più alibi, non hanno più scuse, non hanno più nessuno cui dare la colpa. È finito il tempo delle urla: tocca governare. Ne saranno capaci? Auguri e in bocca al lupo a tutti noi".