, chi parla di una officina che rigenerava ammortizzatori e chi ricorda "un negozio che vendeva biciclette di vari marchi e le affittava chiedendo in pegno giubbotti e maglioni", dice Mario, 87 anni. A Serradifalco, seimila abitanti a Sud di Caltanissetta, gli anziani del paese allargano le braccia e sorridono di fronte alle domande sulla "Montante cicli", la fabbrica che secondo Antonello Montante, arrestato per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione nell'inchiesta della Dda nissena, fu creata dal nonno Calogero a cavallo tra le due Guerre e dunque di terza generazione.con le bici vendute alle case reali e all'Arma dei carabinieri, finita nel libro "La volata di Calò" dello scrittore e giornalista Gaetano Savatteri, sceneggiato e portato in giro nei teatri, in cui si narra anche che Andrea Camilleri usò una bici Montante da Porto Empedocle a Serradifalco per cercare il padre durante la guerra.seduti su una panchina della piazza del paese. Secondo la storia pubblicizzata da Montante, la fabbrica sarebbe sorta in via Dante al civico 114, a pochi metri dalla piazza. Ma l'ex sindaco Giuseppe Maria Dacquì è certo: "Non c'è mai stata, ho abitato con la mia famiglia a neanche dieci metri da quel civico. Lì c'era una specie di deposito".una lunga arteria che finisce nella piazza. Qui al civico 64, accanto all'ex Casa del fascio, ci sono tre saracinesche in un largo marciapiedi. "Sono abbassate da almeno trent'anni", dice una dipendente di un'agenzia di assicurazioni. Angelo, 88 anni, aggiunge: "Qui Calogero Montante esponeva le bici e riparava ammortizzatori, non costruiva nulla". L'ex sindaco cita un aneddoto personale: "Quando compì 8 anni mio padre mi regalò una bici, la comprammo da Montante. Ricordo ancora che la bici più bella esposta era una Bianchi specialissima colore verde acqua".Uno dei maggiori produttori di bici in Sicilia afferma: "Non ricordo alcuna fabbrica in quegli anni, posso dire che oggi Montante compra le bici da altri fornitori, le ha chieste anche a noi ma ci siamo rifiutati, le modifica, mette il suo marchio e le vende a un prezzo maggiore rispetto a quello d'acquisto". Certo è che Antonello Montante è a capo della Msa e Gimon Msa, con due capannoni industriali sopra Serradifalco e sede ad Asti, in Piemonte, leader nella progettazione e nella produzione di ammortizzatori per veicoli industriali, ferroviari ed applicazioni speciali. Ad Asti c'è anche uno spazio per la vendita delle bici Montante.(Caltanissetta) secondo cui nel paese non sarebbe mai esistita una fabbrica di costruzione di biciclette che secondo l'ex presidente di Sicindustria, arrestato per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione in una inchiesta della Dda di Caltanissetta, sarebbe stata fondata dal nonno Calogero, a cavallo tra le due Guerra.(ANSA)