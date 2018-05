MESSINA - "La vicenda nazionale ancora è tutta da interpretare e da leggere: è troppo presto per avanzare ipotesi, staremo a vedere, dipende dalla responsabilità di ciascun soggetto protagonista del centro destra". Così il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, durante un incontro con Dino Bramanti, candidato a sindaco di Messina. "Per ora occupiamoci della Sicilia - prosegue Musumeci - fino allo Stretto di Messina, speriamo che nasca un governo e che sia stabile ed efficiente, poi le coalizioni si ricomporranno perché prevarrà in tutti il senso della responsabilità. Sostanzialmente il centrodestra è unito in quasi tutte le importati città, è un buon auspicio perché è dimostrato che quando la coalizione c'è il risultato arriva, al di là naturalmente del peso e della credibilità del candidato. Noi anche a Messina, a Catania, abbiamo ovunque candidati credibili per dirittura morale, per capacità e per reputazione professionale".(ANSA).