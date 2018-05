PALERMO - Un operaio è caduto da un'impalcatura in via Domenico Lo Faso all'altezza del civico 2, a Palermo, nel quartiere San Lorenzo. Secondo una prima ricostruzione, con altri colleghi stava montando un cartellone pubblicitario.F.E.L., queste le sue iniziali, 27 anni, è finito su una macchina e poi dentro un bidone pieno di vernice. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito all'ospedale Villa Sofia. I medici al pronto soccorso stanno cercando di ripulirlo dalla vernice che lo ricopre interamente.Per mettere in sicurezza l'impalcatura sono intervenuti i vigili del fuoco. Le indagini sono condotte dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro. Impegnati anche gli agenti della polizia municipale per gestire il traffico. (ANSA).