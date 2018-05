a un filo tra minacce di licenziamenti, bracci di ferro con le Ferrovie e lo spettro di un allungamento dei tempi. Questa mattina, infatti, la Regione ha diramato una nota per annunciare un accordo che ha portato a una “soluzione positiva della vertenza”. Toni entusiasti che però si scontrano con la versione, tutt'altro che positiva, dei sindacati che invece annunciano i licenziamenti, mentre Rfi resta in un imbarazzato silenzio.le Ferrovie vogliono che l'opera, ormai all'85%, venga completata, mentre la Sis continua a chiedere 100 milioni di euro in più. Una trattativa estenuante e che riguarda anche 261 operai, per i quali era scattato il licenziamento: in seguito allo sciopero di lunedì scorso, le procedure sono state rallentate e i sindacati erano in attesa di buone notizie.alla mediazione della Regione Siciliana”. “L’intesa – continua la nota - prevede che entro la fine del mese di giugno verrà completato il collegamento tra la stazione centrale e l’aeroporto ‘Falcone-Borsellino’ di Punta Raisi, per una piena operatività del servizio ad agosto. Sul resto dei lavori, relativi a opere civili, c’è un’intesa di massima che sarà oggetto di un’ulteriore trattativa”. In realtà la riapertura del collegamento con lo scalo era una cosa già annunciata a più riprese da Rfi, il problema semmai era tutto il resto che sarà oggetto di una “trattativa ulteriore”.“Contrariamente alle dichiarazioni del presidente della Regione e dell'assessore Marco Falcone sul Passante, i licenziamenti non sono stati revocati”, scrivono i segretari generali di Feneal, Filca e Fillea Ignazio Baudo, Paolo D'Anca e Francesco Piastra, al termine dell'incontro avvenuto stamattina all'ufficio provinciale del lavoro. “Per di più è venuto meno un impegno politico secondo il quale l'azienda avrebbe dovuto acconsentire a una proroga dei termini della procedura di licenziamento – continuano i sindacalisti - Inoltre, nel corso dell'incontro in cui si doveva sancire la proroga, è emersa la volontà dell'azienda di portare avanti i licenziamenti, con una riduzione di 100 posti di lavoro a partire del mese di giugno”.il che comporterà il progressivo licenziamento degli operai. “L'azienda ci ha ribadito fino a stamattina che non è stato definito ancora nessun accordo e che comunque, allo stato delle cose, l'opera non verrà completata dalla Sis – aggiungono Baudo, D'Anca e Piastra - Queste notizie contraddittorie rafforzano la posizione da noi assunta al tavolo di stamattina, che si è tradotta nella rottura del tavolo per mancanza di chiarezza. Abbiamo rigettato i licenziamenti e chiesto subito dopo un confronto urgente con Rfi, Sis, Regione siciliana e Comune di Palermo”.al di là dell'abbattimento delle palazzine di vicolo Bernava, altri punti del cantiere rischiano di restare lettera morta, specie nel tratto da Orleans a Notarbartolo che rimarrebbe a binario singolo, così come salterebbe la fermata di Isola delle Femmine.ha colto di sorpresa anche le Ferrovie che però puntano al completamento dell'opera e ne stanno discutendo i termini con Sis. Una situazione di caos e scarsa chiarezza che getta ancora più ombre sul futuro dell'opera.