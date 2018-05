Le pillole che forniscono protezione solare? Non esistono e le aziende che le pubblicizzano dovrebbero smettere di venderle. Il monito viene dalla Food and Drug Administration (FDA), che precisa che si tratta di fake-pillole e invitando la gente a non comprarle. "Non esistono pasticche che possono rimpiazzare le creme e le lozioni solari", ha dichiarato il commissario della Fda,Scott Gottlieb. Questi prodotti "mettono la salute dei consumatori a rischio, dando un falso senso di sicurezza che questi integratori alimentari possano prevenire scottature o arrossamenti causati dal sole". "Le creme solari legittime utilizzano invece una serie di fattori che proteggono dai raggi solari".