La Fondazione Radicepura comunica l’apertura della nuova stagione espositiva con la mostra personale di Federico Baronello dal titolo. L'evento si svolgerà domenica 27 maggio dalle 16,30 nella sede della fondazione, a Giarre (Catania).La mostra propone un importante gruppo di opere: ventuno foto-incisioni e due installazioni interattive inserite all’interno del parco botanico Radicepura.

Con un diretto riferimento a Fernand Braudel, Federico Baronello presenta tre nuovi lavori sul Mediterraneo, area di plurime contaminazioni sui cui lidi si infrangono tante aspirazioni.

Negli ambienti esterni di Radicepura sono installati due diagrammi che funzionano come delle macchine fotografiche le cui “impressioni” saranno poi disposte negli ambienti interni della fondazione. I diagrammi rappresentano le quattro aree del Mediterraneo, nord/sud ed est/ovest.

Sono pensati come due dispositivi relazionali per far interagire i visitatori coi luoghi di Radicepura, ma vogliono anche essere un omaggio alla tradizione sociale della fotografia del Novecento, a quelle indagini fisiognomiche dell’individuo condotte dal grande fotografo tedesco August Sander.

è una composizione di quattro Gazebo posti nel giardino della Serra congressi. Ciascun gazebo è coperto da un diverso colore, secondo i primari che richiamano la campagna di comunicazione e immagine della Premier League – il campionato più seguito dello sport più conosciuto al mondo. Una vera e propria Photo-Booth* costruita per i visitatori di Radicepura che, così, possono immergersi nei colori della globalizzazione, amplificati dalla luce mediterranea, e collezionare una moltitudine di autoritratti (Selfie) che andranno a comporre un catalogo video (Storia) proiettato all’interno.

* Qui il riferimento va alle "Esposizioni in tempo reale" di Franco Vaccari, installazioni/performance in cui, sulle pareti bianche vicine ad una Photomatic, compariva una fotografia dell'artista insieme alla scritta "Lascia su queste pareti una traccia del tuo passaggio".

Diagramma #5 (Giardino mediterraneo) è un’aiuola quadrata, suddivisa in quattro aree da due barre di metallo incrociate tra loro, che ironicamente dialoga con l’architettura della Serra congressi. L’idea è quella di rimarcare il valore di Radicepura come collettore funzionale e simbolico di una comunità internazionale gravitante il Mediterraneo.* Un ritratto sociale di Mario Faro, CEO della fondazione, e delle sue relazioni internazionali; familiari, ospiti, amici, sono invitati a proporre un esemplare di pianta che rappresenti al meglio, secondo ciascuno, il proprio luogo di origine. Le piante “Madeleine” vengono quindi disposte nelle aree deputate del diagramma a formare un giardino mediterraneo dalle forme semplici eppure, in divenire, estremamente ricche ed elaborate; di contro, negli spazi interni sono disposte le relative schede che descrivono l’identità e la scelta di ciascun donatore.

La mostra si conclude con una serie di foto-incisioni raffiguranti specie botaniche, tipicamente mediterranee, minacciate da batteri e parassiti. Gli esemplari sono fotografati a distanza, dall’alto, da un punto di vista inusuale per quanto riguarda la consueta fruizione di un giardino, come se fossero visualizzati dagli agenti esterni che ne minacciano l’esistenza, svelando, allo stesso tempo, i paesaggi della produzione a filiera, suggerendo così un riguardo estetico nei confronti della modernità senza fuorvianti infingimenti e sterili interpretazioni del passato. La serie dal titolo Punteruolo batterio è dunque l’ultimo riferimento alla storia della fotografia di questa mostra, per l’appunto i fantastici e fuggevoli giardini del papà dei surrealisti, Eugène Atget.

Federico Baronello è un artista visivo (fotografia numerica e display design) la cui ricerca essenzialmente si concentra sugli effetti della globalizzazione nell'area mediterranea. Questa a Radicepura è la sua seconda personale tematica dopo Indigenation, la raccolta completa di opere sul fenomeno delle migrazioni con imbarcazioni di fortuna sulle coste della Sicilia.

Federico Baronello ha esposto a: Bucerius Kunst Forum di Amburgo; Städtische Galerie im Lenbachhaus, Monaco di Baviera; NGBK e Zentrum für Kunst und Urbanistik di Berlino; AuditoriumArte, Roma; Fondazione Morra, Napoli; Riso museo di arte contemporanea, Palermo; Fondazione Brodbeck, Catania; Private Museum, Singapore; Triennale di Yokohama e Biennale diKitakyushu.

I suoi lavori sono parte di collezioni pubbliche quali l’Art Institute Kitakyushu (Giappone); la Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau di Monaco di Baviera; la Fondazione Brodbeck a Catania.

Dal 28 Maggio al 3 Giugno aperti tutti i giorni dalle 09.00 alle 18.00 Dal 4 Giugno al 14 Luglio aperti dal Giovedì al Sabato ore 16.00-19.30.tel 095964154 - email events@radicepura.com