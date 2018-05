È quanto emerso, secondo fonti ministeriali, nell'incontro tra Blutec e Invitalia sul polo industriale di Termini Imerese. Oltre un mese fa, Invitalia ha avviato l'iter per la revoca del contratto di sviluppo, che comporta la restituzione dell'anticipo erogato. Il progetto, che aveva ottenuto l'ok, vale 94 milioni di euro e ha consentito dal 2016 ad oggi la riassunzione di 120 ex operai Fiat su circa 700 tute blu, ad oggi in cig.(ANSA)