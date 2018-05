PALERMO - Tutto pronto per la nuova edizione, la 67ma, della Fiera campionaria di Palermo. Solo dopo la fiera di Bari, per spazi espositivi e numero di visitatori, la fiera del Mediterraneo si trova al secondo posto nella lista delle più grandi fiere italiane. La fiera aprirà i battenti sabato e rimarrà aperta al pubblico per 16 giorni, fino a domenica 10 giugno. I dettagli oggi sono stati presentati in conferenza stampa a palazzo delle Aquile, alla presenza del sindaco Leoluca Orlando, Massimiliano e Giuseppe Mazzara e Leonardo Peduzzi, di Medifiere e dell'assessore comunale alle Attività Produttive Sergio Marino. "E' tornata la fiera del Mediterraneo - ha detto Orlando - un appuntamento importante per lo sviluppo economico e commerciale della nostra città, aperta anche ad altri mercati. Questo è motivo di soddisfazione ed è un'altra conferma del cambiamento di questa città in questi anni". (ANSA).