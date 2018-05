entrambi palermitani del Cep, ritenuti responsabili di tentata estorsione aggravata.

Bevilacqua è accusato anche di traffico di sostanze stupefacenti ed usura. Le indagini del commissariato Zisa-Borgo Nuovo hanno permesso di ricostruire il modus operandi dei due giovani, molto violento soprattutto nelle fasi della "riscossione crediti".

In base a quanto accertato, infatti, i due avevano messo in piedi un florido giro di droga, specie hashish e cocaina: Bevilacqua per ottenere i soldi da un cliente che doveva ancora pagare la sostanza stupefacente acquistata, lo avrebbe minacciato di morte recandosi a casa sua. Inoltre,

l'iniziale debito di tremila e cinquecento euro era stato maggiorato di mille e cinquecento, ovvero caricata degli "interessi".

La donna aveva poi lasciato la città insieme al figlio, sperando per lui in un futuro migliore.Si tratta di Salvatore Bevilacqua, 27 anni, ed Emanuele Cacioppo di 19,