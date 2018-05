SIRACUSA - La guardia di finanza di Siracusa ha notificato un avviso di conclusione indagine, e contestuale avviso di garanzia per truffa aggravata, a due tecnici della prevenzione dell'Asp 8 che avrebbero dovuto timbrare le proprie presenza nel distaccamento di Rosolini e poi si assentavano arbitrariamente dal lavoro. Le indagini sono state coordinate dal procuratore di Siracusa, Francesco Paolo Giordano, e dai sostituti Tommaso Pagano, Margherita Brianese e Marco Dragonetti.Militari dalla Tenenza di Noto, con l'ausilio di telecamere collocate all'ingresso del distaccamento Asp di Rosolini, hanno monitorato sia gli strumenti per la rilevazione delle presenze del personale che l'ingresso principale: pedinamenti, appostamenti e oltre 1.300 ore di riprese. Secondo le Fiamme Gialle, Giampaolo Tricomi, 54 anni, e Giuseppe Celeste, 33 anni, hanno accumulato rispettivamente 70 e 51 ore di assenze ingiustificate pari al 30 per cento e 18 per cento dell'orario di lavoro programmato. Una segnalazione è stata inviata alla Procura regionale presso la Corte dei Conti di Palermo per l'accertamento del danno erariale.(ANSA).