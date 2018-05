. Così, assessore all'Economia e vicepresidente della Regione, che nell'intervento al convegno "Le società a controllo pubblico" che si è svolto oggi a villa Malfitano, descrive lo stato di salute delle partecipate pubbliche.la gestione delle società controllate è stata superficiale e ha causato danni alle casse pubbliche. La Regione si sta muovendo nel senso del rafforzamento della sua attività di controllo per garantire la qualità dei servizi e l'efficienza della gestione"."Nel 2011 – spiega infatti -, all'interno dei piano di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche distinguemmo fra partecipazioni strategiche e non strategiche. L'Italkali, una società che si occupa di estrazione del sale non poteva essere ritenuta strategica e quindi decidemmo di vendere la quota del 51%. Già nel 2012 era stato individuato l'advisor che doveva valutare la partecipazione pubblica. Passano 5 anni, torno assessore, e uno dei primi problemi che si presenta è appunto quello relativo a questa società. Ho scoperto così nel 2014 la partecipazione era decaduta e così il socio privato ha acquisito gratuitamente il controllo pieno di una società. Ma il paradosso non finisce qui. La Regione – aggiunge- ha dovuto intraprendere una causa per conoscere il valore della partecipazione che è pari a 24 milioni. Soldi questi ultimi che però la Italkali non vuole erogare perché a sua volta pretende 500 milioni".. “Alcune – dice l’assessore - sono in una gravissima situazione finanziaria altre, come l'Irfis, lavorano bene ma potranno lavorare meglio dopo un riassetto complessivo che abbiamo immaginato. Vanno bene, anche le società che svolgono attività diretta per la Pubblica Amministrazione penso ad esempio a Seus e Resais. Ho riscontrato uno scempio per ciò che è accaduto nella gestione delle società per le Terme di Sciacca e Acireale. A Sciacca ho fatto visita alle strutture. Le ho trovate abbandonate e ho dovuto presentare un esposto alla Procura delle Repubblica per accertare le responsabilità. D’accordo con i sindaci delle due città – prosegue Arma - vogliamo lavorare a un rilancio e nelle prossime giornate la Regione interverrà con un bando. Un'altra situazione delicata e quella dell'Ast che stiamo esaminando e che ha delle conseguenze finanziarie notevoli. Tutto ciò ha un peso non indifferente sul bilancio regionale”.“Costa 12-15 milioni l'anno alla Regione. Non è possibile continuare così. Questo anche perché l'Unione Europea non consente le continue ricapitalizzazioni. Il presidente Musumeci lo ha anticipato. Occorre fare fronte a questa gestione creando un sistema aeroportuale regionale che possa essere privatizzato ove diventi un peso per il bilancio pubblico. – e conclude - Occorre una gestione oculata. Le società devono essere una opportunità per la Regione e non un peso. Tutto ciò che aggrava sarà eliminato”.. “È necessario – spiega - rafforzare lo strumento del controllo analogo cioè i meccanismi che accorciano la catena di trasmissione tra la Regione e le società a totale capitale pubblico. Agiremo in tal senso con un decreto nel quale inseriremo pure tutte le regole che nel tempo sono state diramate per la riduzione dei costi delle società pubbliche ma che non sono servite a nulla per la mancanza di controllo”."Se parliamo di Ircac e Crias, mi sento di dire che le resistenze sono uno degli elementi che contraddistingue le amministrazioni pubbliche. Noi abbiamo deciso di operare per gradi partendo da queste due società. Dopo discuteremo con le forze politiche e sociali per lavorare alle altre società. Senza dubbio dobbiamo andare avanti".