Sarebbero stati commessi degli abusi di uffici, favorendo le associazioni Palab e Graham Associati nell'assegnazione di due commesse rispettivamente da 88 e 57 mila euro. Nella scelta sarebbero stati violati i principi di imparzialità e buon andamento che devono regolare le procedure amministrative.

Leoluca Orlando rischiano di finire sotto processo.di Ferdinando Ania ed Eliana Calandra, in qualità di dirigenti del servizio Attività culturali del Comune di Palermo, del funzionario Salvatore Tallarita e dell'esperto Salvatore Tranchina.e dal sostituto Francesco Gualtieri riguarda “Palermo2013”, il calendario di eventi organizzati dal Comune per il Natale e il Capodanno.a suggerire i nomi delle due associazioni, i cui titolari però, secondo l'accusa, facevano parte dello “staff ufficiosamente e indebitamente incaricato di valutare le proposte giunte al Comune”. Alla fine dopo un'infruttuosa ricognizioni di professionalità interne la scelta cadde sulle due associazioni esterne con una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando pubblico. Questo perché furono attribuite alle due proposte “i caratteri di unicità e infungibilità”. Insomma, erano le migliori e le più adatte soddisfare le richieste dell'amministrazione comunale grazie anche, sempre secondo l'accusa, ad alcune correzioni apportate in corso d'opera ai progetti. Da qui l'ipotesi di abuso d'ufficio. Tutto lecito e alla luce del sole si difesero i protagonisti quando divampò la polemica. Ora sarà il giudice per l'udienza preliminare a stabilire se gli indagati meritino di essere processati oppure prosciolti., dunque, coinvolge la burocrazia comunale che nei giorni scorsi è stata scossa dalla condanna per abuso di ufficio del capo di gabinetto Sergio Pollicita. Sono tanti gli indagati e gli imputati nell'amministrazione. Concerti, eventi e concessioni sono spesso finiti sotto accusa.