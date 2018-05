visto che sono scaduti i tempi per un'eventuale opposizione della Procura. Né la Procura, in realtà, ha mai pensato di presentarla dopo che sono stati gli stessi pubblici ministeri a volere chiudere il caso. Non sono stati trovati i riscontri necessari all'ipotesi di voto di scambio politico-mafioso nato dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia.

E in maniera definitivaera stato il boss del Borgo Vecchio Giuseppe Tantillo. Un pentito credibile, ma la credibilità certificata in altri processi non basta. E così il giudice per l'udienza preliminare Guglielmo Nicastro ha archiviato l'inchiesta.quando Ferrandelli sfidò Leoluca Orlando. Il reato che gli veniva contestato era il 416 ter del codice penale, previsto per chi promette soldi o altre utilità in cambio di voti.ha guidato la famiglia mafiosa del popolare rione. Nulla si muoveva senza il loro consenso. Nel corso di un interrogatorio tirò fuori quasi senza darvi importanza la storia dei voti comprati. Aggiunse che aveva incontrato il candidato a sindaco durante la campagna elettorale e da lui avrebbe ricevuto sette mila euro per un pacchetto di voti. Soldi in contanti, ma anche le spese per organizzare un concerto in piazza del cantante Gianni Vezzosi. Era l'aprile del 2012.che scelse la strada della massima trasparenza rispondendo a tutte le domande dei pubblici ministeri. Avrebbe potuto avvalersi della facoltà di non rispondere, ma non lo fece. Ferrandelli, oggi consigliere comunale, difeso dagli avvocati Nino e Sal Mormino, respinse ogni accusa con carte e documenti alla mano. Negò di avere incontrato Tantillo, l'unica cosa vera erano le spese pagate per il concerto. Nessuna dietrologia: tutto fu fatto alla luce del sole, con tanto di fatture. Aggiunse pure che nei seggi del Borgo Vecchio aveva raccolti pochi voti. Insomma, l'accusa di voto di scambio non reggeva: il giudice gli ha dato ragione.