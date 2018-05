L'aumento dello spread affonda i bancari. In Piazza Affari c'è stata una serie sospensioni. Dopo la sospensione al ribasso, sono tornate agli scambi sia Banco Bpm, che ora cede il 7,2%, sia Mps, che perde il 5,7%, sia Fineco, che scende del 5%. Al momento è sospesa Enel (-3,6% teorico).

E' poco probabile che oggi il premier incaricato Giuseppe Conte salga al Quirinale per chiudere la partita sulla squadra di governo con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E' quanto viene riferito da fonti M5S che sottolineano come nulla sia ancora definito per quanto riguarda i tempi.Lo spread tra Btp e Bund vola oltre i 210 punti base fino a 215, segnando il massimo dal febbraio 2014. Il rendimento del decennale italiano sfonda quota 2,50% fino al 2,54%, segnando i massimi da ottobre 2014.