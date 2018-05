Si trovava nella zona di via Montepellegrino quando è stato raggiunto da due uomini che l'hanno bloccato alle spalle.Quando si sono impossessati dei soldi, circa cinquanta euro, si sono dati alla fuga e hanno fatto perdere le proprie tracce.. Le volanti si sono immediatamente messe alle ricerche dei due, battendo palmo a palmo la zona tra via Montalbo e il porto. Le indagini sono in corso, al vaglio ci sono le immagini delle telecamere che si trovano nella zona, dalle quali potrebbero emergere importanti elementi per rintracciare i malviventi.