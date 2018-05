1) PALERMO - Liceo classico V. Emanuele II, ore 09:00 La Cgil rievoca i fatti dell'8 luglio 1960 (quattro i morti) a Palermo con gli studenti. Intervengono la preside Rita Coscarella, il segretario della Fillea Palermo Francesco Piastra, lo storico Carlo Marino, il sindaco Leoluca Orlando, il segretario della Fillea Sicilia Francesco Tarantino. Conclude il segretario generale della Cgil Pa Enzo Campo.2) PALERMO - Auditorium Rai, Viale Strasburgo 19, ore 09:00 Meeting dal titolo "Sanità Controcorrente" organizzato dall'associazione Marco Sacchi per raccontare la buona sanità nei media e nella relazione paziente medico.3) CATANIA - Hotel Romano Palace, Viale Kennedy, ore 09:30 Assemblea generale straordinaria di Confcommercio dal titolo "Costruiamo il futuro. Le organizzazioni d'impresa al servizio della comunità". Partecipa il presidente nazionale di Confcommercio Carlo Sangalli.4) PALERMO - Teatro Santa Cecilia, Via S. Cecilia 5, ore 09:30 Prosegue il congresso dell'Anf. In programma le tavole rotonde "La rivisitazione del concetto di giurisdizione e la creazione di nuovi principi fondamentali nel processo civile e nel processo penale" e "Le aggregazioni professionali e le società di capitali tra avvocati: criticità e prospettive. L'Avvocato in regime di mono-committenza: dipendente di avvocato o di società".5) AIDONE (EN) - Museo regionale, ex chiesa di Francesco D'Assisi, ore 10:00 Giornata conclusiva della 7/ma edizione del Concorso "Morgantìnon", organizzato per gli oli extravergini d'oliva siciliani. La premiazione sarà preceduta dalla tavola rotonda "La qualità degli oli siciliani - Sviluppo, identità, territorio, cultura: quali strategie per il futuro!".6) PALERMO - Sala Martorana di Palazzo Comitini, ore 10:30 Presentazione del libro di Guido Melis "La macchina imperfetta. Immagine e realtà nello stato fascista". Interverranno Gaetano Silvestri, presidente Emerito della Corte Costituzionale, Marcello Saija, Ordinario di Storia delle Istituzioni dell'Università di Palermo e Giorgio Scichilone, professore di Storia delle Istituzioni Politiche dell'Università di Palermo.7) CATANIA - Parcheggio Amt, via Plebiscito 747, ore 11:30 Il sindaco Enzo Bianco e il presidente dell'Azienda Metropolitana Trasporti Puccio La Rosa presentano un servizio sperimentale di noleggio di biciclette nei parcheggi Borsellino e R1 di via Plebiscito e di alcune opere di street art realizzate nell'area da artisti internazionali come Sten Lex, Etnik, Guè, Ruce e Pao nell'ambito del Amt Art Project.8) AGRIGENTO - Villaggio Mosè, via Lombardia 50, ore 15:30 Conferenza stampa sulla problematica relativa alla stabilizzazione dei precari della locale Asp. Saranno presenti, tra gli altri, il deputato regionale del Movimento 5 Stelle Giovanni Di Caro, il personale precario dell'Asp di Agrigento e gli avvocati dello Studio legale Giurdanella.9) CALTANISSETTA - Corso Umberto, ore 17:00 Seconda giornata dell'Ottava edizione del "Kalat Nissa Film Festival". Il programma prevede il Welcome Desk "Kalat Nissa Film Festival", l'Expò Culturale e sociale lungo Corso Umberto e in corso Vittorio Emanuele, al teatro Regina Margherita, la Visione dei Cortometraggi in Nomination.10) CATANIA - Cgil, Via Crociferi, ore 17:00 Presentazione del volume "Bruno Trentin - Diari 1988-1994", a cura di Iginio Ariemma, presente all'incontro con, tra gli altri, Giacomo Rota, segretario della Cgil etnea.11) CATANIA - Libreria Feltrinelli, ore 18:00 Presentazione del volume dal titolo "Mash-up" di Giuseppe Veneziano. Partecipano, oltre all'autore, lo scrittore Francesco A. Russo, la critica d'arte Ornella Fazzina ed il cantautore Mario Venuti.12) PALERMO - Via Imperatore Federico 79-85, ore 18:00 Presentazione del Giro di Sicilia 2018, riservato alle auto storiche.13) PALERMO - Cinema Rouge et Noir, ore 18:00 Presentazione del romanzo "L'avventura di due garibaldini per caso", di Salvatore Sutera.14) PALERMO - Teatro Massimo, sala Onu, ore 18:00 Presentazione del Catalogo della mostra tenutasi nei mesi scorsi nel Museo Riso "La Scuola di Palermo, Bazan, De Grandi, Di Marco e Di Piazza", a cura di Sergio Troisi in collaborazione con Alessandro Pinto.15) PALERMO - La Feltrinelli, via Cavour 133, ore 18:00 Mimmo Locasciulli presenta il suo libro "Come una macchina volante".16) PALERMO - Oratorio San Lorenzo Via Immacolatella 1 ore 18:00 Presentazione del libro di Rosanna Dongarrà "Lo strano caso del Caravaggio scomparso". Intervengono oltre all'autrice Bernardo Tortorici, Umberto Santino, Salvatore Ferlita e Laura Francesca Di Trapani.17) PALERMO - Cavallerizza Palazzo Reale, ore 18:30 Il Comando militare dell'Esercito in Sicilia inaugura la mostra temporanea "la Grande Guerra attraverso gli occhi e gli scritti di siciliani". L'esposizione riunisce riproduzioni fotografiche e scritti di guerra provenienti dalla collezione Castrovinci, lettere dal fronte concesse dal comune di Sutera e dalla Società Siciliana di Storia Patria.18) PALERMO - Locali dell'Associazione Flavio Beninati, via Quintino Sella 35, ore 19:30 Proiezione del film "L'Epos" di Manfredi Beninati. Regia, soggetto, montaggio, fotografia e scene di Manfredi Beninati, Musiche originali di Camillo Amalfi e Milena Muzquiz. Il film potrà essere visto da non più di 30 spettatori a proiezione per un massimo di due proiezioni.19) CATANIA - Lido Bellatrix, Via Acicastello 38-40,ore 21:30 "Festa a 5 stelle", serata organizzata dal candidato sindaco del M5S Giovanni Grasso per discutere del programma del movimento per Catania. Partecipano i portavoce nazionali e regionali.