Il toto-ministri: ecco le FOTO

Ultime ore decisive per la formazione del governo M5S-Lega. Intanto trapelano i possibili nomi dei potenziali ministri. Ecco il totoministri. A concorrere per il ministero dell’Economia : il primo è Paolo Savona, economista spesso con idee contro le politiche monetarie europee; altro nome è quello di Giancarlo Giorgetti, numero due della Lega Nord; in alternativa circola il nome di Luigi Zingales, economista e docente universitario a Chicago. Al ministero degli Esteri si fa il nome di Giampiero Massolo, presidente di Fincantieri dal 2016. Ministro della Difesa dovrebbe essere, quasi sicuramente – stando alle indiscrezioni – Elisabetta Trenta, esperta e docente universitaria di sicurezza e intelligence. Due i nomi per il sottosegretario alla presidenza del Consiglio : di nuovo Giancarlo Giorgetti il primo; l’altro sarebbe quello di Vincenzo Spadafora, “braccio destro” di Luigi Di Maio.