Un ragazzo di 26 anni è morto oggi a Torre de' Busi, al confine tra la provincia di Bergamo e Lecco, in seguito a un incidente mentre era in sella alla sua moto. Il giovane si è scontrato con una Fiat Panda che procedeva nel senso di marcia opposto. Lo schianto è avvenuto in via Sonna, la strada che porta a Torre de' Busi. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso del 118, oltre al personale medico in ambulanza da Calolzio. Il medico non ha potuto far altro che constatare la morte del giovane. Per i rilievi è intervenuta la polizia stradale di Bergamo.Il giovane si chiamava Pietro Augruso e viveva a Calolziocorte (Lecco): al momento dell'incidente era diretto al lavoro in provincia di Bergamo. Viaggiava in sella al suo Ducati Monster, quando si è scontrato con una Fiat Panda che viaggiava nella direzione opposta ed è stato poi sbalzato contro il muro e un'altra auto. I soccorsi sono stati inutili: il ragazzo deceduto sul colpo e la salma è stata recuperata e portata alla camera mortuaria del cimitero, a disposizione dell'autorità giudiziaria.