PALERMO - Montante non può essere revocato. Il suo incarico di presidente alla Camera di Commercio di Caltanissetta quindi resterà congelato al momento. A dirlo in una nota, è il portavoce del presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, in risposta all'appello del presidente della Commissione Antimafia dell'Ars, Claudio Fava, che ne aveva chiesto la rimozione: "In relazione alla richiesta di intervento di alcuni deputati regionali, apparsa sulla stampa, per la revoca del presidente della Camera di commercio di Caltanissetta, Antonello Montante, si comunica che, fino a oggi, non ricorre alcuna delle condizioni previste dalle norme vigenti (legge 580/93, l.r. 29/95, l.r. 4/10) affinché il presidente della Regione possa adottare qualsiasi provvedimento"."Qualora si dovesse arrivare alle dimissioni di almeno un terzo dei componenti - conclude la nota - il Consiglio camerale potrà essere emanato il relativo decreto presidenziale di scioglimento dell’intero Consiglio"."In merito alle dichiarazioni rilasciate dal portavoce del presidente della Regione siciliana - fanno notare dal Coordinamento del Movimento Cento passi - si rileva come l’articolo 3 della legge regionale 4 del 2010 preveda espressamente la possibilità di scioglimento del consiglio camerale 'quando non ne possa essere assicurato il normale svolgimento'. Sarebbe una misura straordinaria ma necessaria in una situazione straordinaria".