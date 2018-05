"elevate competenze gestionali, amministrative e organizzative" ottenute "attraverso esperienze di amministrazione o gestione conseguite presso amministrazione regionale o altre amministrazioni o enti pubblici o privati". Indizi che avevano fatto presagire in realtà l'intenzione di affidare la cabina di regia dei fondi europei a un dirigente esterno, con l'atto di interpello che sembrava destinato a cadere nel vuoto. Il governo

, invece, ha scelto alla fine la strada interna per uno dei punti nevralgici della spesa.

La decisione è stata adottata dalla giunta Musumeci, che in questo modo ha quasi completato lo scacchiere dei vertici della burocrazia regionale. Tornabene andrà a guidare il settore che si occupa della spesa dei fondi europei, diretto al momento ad interim da, che nell'ultima rotazione stabilita dal nuovo governo era stato dirottato agli Affari extraregionali. Tornabene è un dirigente regionale dell'assessorato alle Attività produttive, guidato da Mimmo Turano. A marzo la giunta aveva avviato un atto di interpello interno per la selezione dei vertici dei dipartimenti Programmazione e Formazione professionale . Una mossa prevista dalla legge e che si era caratterizzata per i criteri molto stringenti previsti: al nuovo capo della Programmazione la giunta chiedevail dipartimento presto sarà orfano di Gianni Silvia, che andrà in pensione. Anche in questo caso Palazzo d'Orleans aveva varato un atto di interpello per verificare l'esistenza di figure interne in grado di guidare il dipartimento, ma la decisione è slittata a dicembre.