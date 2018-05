SALEMI (TRAPANI) - Al via il cantiere per la fornitura e la collocazione di 60 loculi prefabbricati in vetroresina al cimitero di Salemi. L'appalto, assegnato dal Comune alla ditta 'Bosisio Giuseppe Srl' attraverso la formula della 'Richiesta d'offerta' sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa), prevede anche la fornitura di 40 cellette-ossari. L'importo complessivo è di 87mila euro e i lavori, avviati dall'Amministrazione il 15 maggio attraverso il settore Servizi cimiteriali, verranno completati entro la fine del mese."Grazie a un'attenta programmazione abbiamo fatto un grosso passo in avanti per la risoluzione del problema dei loculi - afferma il sindaco di Salemi, Domenico Venuti -. L'obiettivo finale resta l'ampliamento del cimitero, ma è importante sottolineare il fatto che grazie agli interventi messi in campo dall'Amministrazione al momento non c'è alcuna emergenza sepolture". Secondo il vicesindaco e assessore ai Servizi tecnici Calogero Angelo "la carenza di loculi è un tema comune a tante città ma l'amministrazione comunale di Salemi ha dato risposte alla cittadinanza su questo fronte".