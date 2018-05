Sono questi alcuni dei punti su cui si basa l’opposizione del Movimento cinque stelle a Sala delle Lapidi: una pattuglia di sei consiglieri, la più numerosa fra le minoranze, guidata dal candidato sindaco Ugo Forello e che in Aula, a ogni seduta, si dimostra battagliera. E comincia proprio dai pentastellati e dal suo capogruppo il viaggio di Livesicilia tra le formazioni politiche di piazza Pretoria.per cambiare il corso degli eventi – spiega Forello - È una cosa contro cui ci scontriamo giornalmente e di cui invece il ‘sistema Orlando’ vive e si alimenta. A prescindere dalle continue battaglie che facciamo, bisogna iniziare sin da oggi a pensare a un nuovo percorso collettivo di governo della città. Quello che era un sistema verticistico, deve essere sostituito da una responsabilizzazione di tutti”., nel capoluogo siciliano il risultato, per quanto notevole, non è bastato a spodestare Orlando. “Ci sono due elementi importanti da considerare – spiega Forello - Il primo è che Roma o Torino hanno raccolto i frutti di cinque anni di opposizione in consiglio, la Raggi e la Appendino erano figure che la gente aveva imparato a conoscere e ad apprezzare. A Palermo questa cosa ci è mancata. Oggi i cittadini ci dicono che, se ci avessero conosciuto prima, ci avrebbero votato. Il secondo elemento è che noi avevamo una sola lista, mentre la moltiplicazione di candidati e liste degli altri ha inciso notevolmente”.dalla situazione finanziaria del Comune e quindi anche dalle nuove linee di tram. “I conti sono in profondo rosso, stanno venendoi nodi al pettine e la Corte dei Conti ha sostanzialmente denunciato una cattiva gestione quantomeno con riferimento ai rendiconti del 2015 e del 2016, sostenendo addirittura una possibile alterazione dei risultati di amministrazione. A parte questo, trovo assolutamente inconcepibile il fatto che in quasi 6 anni non sia stato fatto nulla per migliorare la situazione e mi riferisco ai rapporti di credito-debito con le partecipate. Rap e Amat rischiano il collasso perché vantano crediti che il Comune disconosce”. Una situazione che Forello definisce disastrosa, arrivando a proporre il pre-dissesto: “L’unico modo per salvare l’ente è un piano di riequilibrio economico finanziario e quindi una fase di pre-dissesto, che eviterebbe il default con un finanziamento statale da ripagare in 10 anni”.. Un’idea verso cui i grillini da tempo manifestano dubbi e perplessità. “Noi non abbiamo niente contro il tram – spiega il capogruppo M5s - il problema è che in questa città l’approssimazione è elevata a sistema. Quello che abbiamo letto al termine del concorso di idee è un libro dei sogni totalmente disancorato dalla realtà: il tram, così come le piste ciclabili o i parcheggi, andrebbe inserito all’interno di un piano complessivo. Non abbiamo ancora il Pums, il Piano urbano della mobilità sostenibile che dal 2019 sarà obbligatorio, pena la perdita di finanziamenti, e che non riusciamo a redigere perché non c’è il tempo di avvalersi di professionalità esterne o nessun interno si è messo a disposizione. Ma abbiamo anche un Pgtu che è obsoleto, visto che non prevede neanche le prime tre linee del tram. Quella che manca è una visione di insieme, una progettualità che ancori interventi specifici che altrimenti rischiano di non essere realizzati o di rivelarsi addirittura dannosi. Chiudere al traffico la carreggiata centrale di via Libertà è fattibile, ma serve un piano complessivo che indichi i percorsi alternativi”., un Comune deve dimostrare di poter sostenere economicamente l’opera ma questo col tram non è stato fatto. L’amministrazione ha l’obbligo di dirci come intende sostenere economicamente il tram, ad oggi abbiamo già un buco di oltre 11 milioni di euro dopo due anni e mezzo. Cosa succederà in futuro? L’Amat è a rischio fallimento e lo dicono i conti”.ma sintomo dell’incapacità di guardare la realtà – continua Forello - a Sferracavallo si promettono le stesse cose della precedente campagna elettorale o di quella prima ancora. Orlando ci propone una visione che non c’è, ci parla di una rinascita che non si vede, specie in periferia. I lavori al porticciolo della Bandita sono fermi, dovevano essere realizzati nel 2017 ma dopo nove mesi ancora non è stato firmato il contratto. Stessa lentezza in via Palinuro, per non parlare del passante o dell’anello ferroviario”.ma c’è anche un consiglio in gran parte incapace di svolgere le funzioni che gli spetterebbero, ossia di controllo sui conti e deliberativa. Da minoranza seppur qualificata, spesso, ci sentiamo come se avessimo davanti un muro di gomma. Si è parlato di delibere come quelle sui mercati, la pubblicità, i dehors, il Prg ma alla fine Sala delle Lapidi si dimostra lenta, incapace di dare risposte”., in modo democratico e c’è un dialogo trasparente. Ci possono essere posizioni divergenti, ma questo ci arricchisce”.