PALERMO - Proseguono i lavori per realizzare il Passante di Palermo, il cui completamento delle opere civili ha ormai raggiunto il 90%. Lo rende noto la Rfi. "La Sis ha confermato a Rete ferroviaria italiana il cronoprogramma degli interventi, che prevede, entro il mese di giugno, il completamento delle opere necessarie per la riapertura della linea fra Palermo e Punta Raisi. - prosegue la nota - Questo consentirà a Rfi di avviare le procedure tecniche per l'attivazione del collegamento con l'aeroporto "Falcone e Borsellino" e di ripristinare il servizio ferroviario entro l'estate". "Il cronoprogramma prevede inoltre che nella seconda metà del 2018 saranno portate a compimento tutte le restanti opere civili, ad eccezione dell'attrezzaggio tecnologico dell'infrastruttura, che sarà realizzato direttamente da RFI, e della fermata Lazio, completata in una fase immediatamente successiva. Proseguono, inoltre, le attività per definire il progetto di sistemazione di Vicolo Bernava", afferma Rete Ferroviaria Italiana e conferma, infine, che "saranno portate a termine tutte le opere necessarie per il raddoppio completo della linea". (ANSA).