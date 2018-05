POZZALLO (RAGUSA) - Un pensionato di Pozzallo ha sparato oggi alla badante della moglie, una venezuelana di 36 anni. La donna è stata colpita al fianco e al braccio, per fortuna non mortalmente, da due colpi di pistola sparati dall'ottantenne pozzallese. Il fragore degli spari ha fatto scattare l'allarme: è arrivato il figlio dell'uomo chiamato dalla stessa badante ferita, dopo una breve colluttazione, è riuscito a disarmare l'anziano padre e a calmarlo. Sono arrivati i carabinieri e l'ambulanza.

L'uomo e la donna sono stati trasportati nell'ospedale Maggiore: il primo per contusioni e ferite dopo lo scontro col figlio per disarmarlo, mentre, la donna è stata operata. Il pensionato è in stato di fermo e piantonato in Ospedale da due carabinieri.