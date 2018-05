Due rapinatori con il volto coperto e due caschi integrali hanno minacciato un dipendente della torrefazione "Pausa caffè" che si trova in via Altofonte.Una volta in possesso del bottino si sono dati alla fuga, a bordo di uno scooter, facendo perdere le proprie tracce. Dal posto è stato lanciato l'allarme alla polizia.Le indagini per rintracciare gli autori del colpo sono in corso. Sul posto anche gli uomini della Scientifica.