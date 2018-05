TRAPANI - Carabinieri e polizia hanno ritrovato la motoape del M5s. Era nascosta in un locale di via Pietro Mascagni, al civico 19. Una sorta di magazzino, terra di nessuno, apparentemente abbandonato, in un immobile dove sembra vi fosse una piccola officina per lo smontaggio di mezzi e motocicli. Dentro c'era una seconda motoape, anch'essa di provenienza furtiva. La polizia sta operando i rilievi scientifici. Le indagini di polizia e carabinieri sono ancora in corso per risalire alla proprietà e disponibilità del locale e agli autori del furto perché siano assicurati alla giustizia. Il ritrovamento del mezzo,, si deve alle decine di tempestive segnalazioni e testimonianze che sono giunte al M5s, alla polizia e ai carabinieri, sia nell'immediatezza della denuncia da parte del Movimento, sia nel corso della giornata."Ringrazio la Prefettura per essersi attivata, Polizia e Carabinieri per il sollecito intervento e per la verifica delle decine di segnalazioni che sono giunte dai cittadini - ha detto il candidato sindaco per Trapani del M5s, Giuseppe Mazzonello -. Su quest'ultimo aspetto mi piace soffermarmi. È indubbio il merito delle forze dell'ordine e la sensibilità della Prefettura, ma quello che hanno fatto i cittadini e l'aspetto più importante dell'intera vicenda. È un segnale preciso, una richiesta di legalità, controllo del territorio, volontà di escludere ed emarginare chi attenta al vivere civile vivendo ai margini della legge o costantemente violandola in danno dell'intera comunità. È un segnale di una collaborazione costruttiva, concreta ed efficace con le forze dell'ordine".