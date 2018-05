Un gesto vile e deprecabile che rende il metro dell’inciviltà che, purtroppo, continua ad insistere nel nostro territorio", commenta Tranchida. "

A loro va tutta la mia solidarietà - prosegue -, con l'auspicio che le forze dell’ordine individuino nel più breve tempo possibile l’autore del furto, anche al fine di consentire al mio competitor Mazzonello di poter proseguire la campagna elettorale e la promozione della sua immagine".

TRAPANI - Rubata l'Ape Piaggio gialla del Movimento 5 Stelle a Trapani. Il mezzo, utilizzato per la campagna elettorale delle Amministrative, era parcheggiata nei pressi del comitato elettorale del quartiere di Villa Rosina, all'incrocio tra via Villa Rosina e via Calipso. Il candidato sindaco per Trapani del M5s, Giuseppe Mazzonello, ha presentato una denuncia agli agenti della Volante intervenuti sul posto. Il mezzo totalmente verniciato di giallo reca i simboli del Movimento e viene utilizzato dagli attivisti per spostarsi con materiale elettorale nei quartieri e in città.Secondo i grillini non si tratta di un furto casuale ma è "un segnale, pesante, preoccupante nei confronti del movimento e del suo attivismo". Una nota recita: "Appare di tutta evidenza come la presenza degli attivisti e dei candidati del movimento in alcuni quartieri e in alcune zone della città dia particolarmente fastidio. Siamo preoccupati anche se non sarà né questo, né altri gesti a farci recedere di un passo dall'impegno in questa campagna elettorale per dare un governo di cambiamento alla città di Trapani"."Nessuno si permetta di toccare il Movimento 5 Stelle a Trapani", scrive su facebook il senatore trapanese del movimento Vincenzo Maurizio Santangelo. Sull'episodio si registra anche la solidarietà da parte di un altro candidato sindaco a Trapani, Giacomo Tranchida: "