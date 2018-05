PALERMO - Un appello al presidente della Regione, Nello Musumeci, perché faccia ripartire a pieno regime i servizi per gli alunni con disabilità fisiche o sensoriali in provincia di Palermo. Questo il senso della lettera aperta della Saas Cisal, guidata da Angelo Barranca, che arriva dopo il ricorso al Tar di 85 famiglie che chiedono l’erogazione dei servizi.“Oggi la legge prevede che le attività di assistenza agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali siano delegate alle Città metropolitane e ai liberi Consorzi comunali – si legge nella missiva – che dovrebbero occuparsi dei servizi e delle attività di assistenza degli alunni disabili, con particolare riguardo a quelli di trasporto, convitto, semi convitto e a quelli relativi agli ambiti igienico-personale, comunicazione, extra scolastico, autonomia e comunicazione, ma dal 2016 fino ad oggi non tutti i servizi sono stati espletati, altri invece sono partiti in ritardo”. “I servizi sono tutti essenziali per poter realizzare una piena ed effettiva inclusione scolastica e sociale – continua la lettera - non è possibile compiere una distinzione, rivestono tutti un ruolo di fondamentale importanza”. Una vicenda che riguarda anche gli operatori, pagati solo se l’alunno si presenta a scuola e il cui futuro appare incerto.