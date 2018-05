La soluzione passa dunque da piazza Ottavio Ziino, sede dell'assessorato regionale alla Salute, a cui guardano anche i 36 lavoratori precari che temono per il proprio futuro. Si tratta di 16 dipendenti a tempo determinato e di 20 lavoratori con contratti di collaborazione che videro scadere i propri rapporti di lavoro il 31 dicembre 2017. Per i primi arrivò il rinnovo semestrale, mentre gli altri venti lavoratori dovettero attendere l'1 marzo: in quell'occasione il Centro riattivò i contratti fino al 30 giugno in virtù degli esiti di un incontro a cui parteciparono Razza, il dirigente del dipartimento Pianificazione strategica dell'assessorato, Mario La Rocca, e il commissario dell'Azienda Civico Giovanni Migliore. L'azienda avrebbe dovuto dare vita a dei progetti per garantire la continuità ai dipendenti, ma da allora nulla si è mosso e a poco più di un mese dalla nuova scadenza la tensione è tornata a salire.

. Nei primi cinque mesi del 2018, inoltre, sono stati registrati 63 trapianti, contro i 112 del 2017, ed è

tornato a salire anche il tasso di opposizione, dal 38 al 48%.

La questione è da oltre una settimana sul tavolo dell'assessore regionale alla Salute,, che tuttavia ha chiesto alla dirigente di 'congelare' le dimissioni: una richiesta arrivata nel corso di un lungo colloquio, al termine del quale la coordinatrice ha comunque offerto la propria disponibilità a garantire il prosieguo delle attività. Tutto questo in attesa di una soluzione che possa riportare la quiete negli uffici di una struttura con numeri positivi: nel 2017, infatti, il Centro ha registrato un boom di prelievi e trapianti.che la costringerebbero ad anticipare la fine del proprio mandato prevista per il 2021. Una formula confermata anche al telefono con Livesicilia: "Le mie dimissioni? No comment", è la risposta della coordinatrice dimissionaria, che nella missiva aveva già dato la propria disponibilità a guidare il servizio fino a quando l'assessore "lo riterrà necessario".con un numero di donatori quasi dimezzato rispetto al 2017: da gennaio a maggio del 2018, infatti, le donazioni si sono attestate a 22, contro le 39 dello stesso periodo del 2017. Il raffronto con i dati dello scorso anno è preoccupante: nel 2017 il Centro registrò con un aumento di circa il 50% dei prelievi rispetto al 2016 e un +40% nella casella del numero di trapianti portati a compimento