In città l'apparecchio è già stato individuato, in passato, negli sportelli di tre istituti bancari in centro. In tutti e tre i casi ad insospettire alcuni utenti era stato il funzionamento anomalo del bancomat.

Lo sportello bancomat di un "Money exchange" ed internet point che si trova in via Maqueda, rappresentava un vero e proprio pericolo, fino ad oggi, per le tasche degli utenti.è intervenuta la polizia che ha accertato la manomissione e sequestrato l'apparecchiatura che si trovava all'esterno dell'attività commerciale gestita da un bengalese.Le sue caratteristiche permettono che venga usato sempre più frequentemente per clonare le carte di chi utilizza il bancomat e, specie in vista dell'estate, il rischio che venga collocato sui vari sportelli si fa più concreto, specie nelle zone più frequentate dai turisti.Gli agenti intervenuti in via Maqueda hanno avviato le indagini per risalire a chi ha collocato lo skimmer, al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della zona che potrebbero avere immortalato chi l'ha montato.