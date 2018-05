Passeggeri infuriati per una serie di rinvii del volo Ryanair diretto a Roma Fiumicino. Inizialmente previsto per le 17, il volo è stato dapprima spostato alle 19. Una decisione che aveva già suscitato molti malumori, a causa degli impegni di molti utenti.Ma il malumore si è trasformato in una veemente protesta quando si è sparsa la voce che il volo sarebbe stato quasi certamente spostato addirittura alle 23. Sei ore di ritardo, insomma. Se tutto andrà bene. Se non arriverà, nel frattempo, l’annuncio di un nuovo rinvio.