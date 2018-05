Il calendario si fa più fitto nel mese di luglio con Simona Molinari accompagnata dall’Orchestra Jazz Siciliana il 7 luglio e Vinicio Capossela accompagnato dall’Orchestra del Teatro Massimo di Palermo il 12 luglio, entrambi presso il Teatro di Verdura. Sarà poi la volta del rapper Sfera Ebbasta il 17 luglio a Castello a Mare in occasione del Festival Porto d’Arte, seguito dallo spettacolo in chiave rock dei Carmina Burana, accompagnati da quasi tutte le formazioni del Teatro Massimo, in programma il 22 luglio al Teatro di Verdura; sullo stesso palco e sulla scia della buona musica si continua poi il 26 luglio con Stupor Mundi, proposto dal Conservatorio Vincenzo Bellini, il 27 luglio con l’Orchestra Sinfonica Siciliana e il suo progetto Rock Mass, il 28 luglio con The Bass Group e l’esecuzione di La Poderosa, ed ancora il 29 luglio con l’atteso Ezio Bosso, ospite d’eccezione degli Amici della Musica, che aprirà le porte dello Studio aperto, una delle sue tante iniziative rivolte ai giovani musicisti. Il 28 luglio si segnala inoltre la data del cantautore Coez in concerto presso il Velodromo Borsellino.

. Già a partire dai primi di giugno celebri artisti nazionali e internazionali calcheranno i principali palchi del capoluogo. A rompere il ghiaccio sarà infatti il rapperche porterà i suoi più grandi successi nel complesso monumentale Castello a Mare il prossimo 2 giugno, in occasione della manifestazione Musica e Legalità.Domenica 24 giugno il Teatro di Verdura ospiterà invece il Concerto di condivisione e solidarietà dell’orchestra e coro infantile Quattrocanti, gestita dall’associazione Talità Kum Onlus.Notti d’estate in musica anche nel mese di agosto: il 3 torna al Teatro di Verduracon il suo acclamato Sogno e son desto 400 volte, seguito dail 10 agosto,il 21 agosto eil 28 agosto. Presso il complesso monumentale di Castello a Mare invece calcheranno la scenail 7 agosto,l’8 agosto,il 10 agosto.La scaletta estiva si conclude infine con altri due appuntamenti sul palco del Teatro di Verdura: Palermo tu, lo spettacolo in chiave swing dell’Orchestra Jazz Siciliana l’8 settembre, e 100 Cellos, il concerto-maratona di cento violoncellisti per gli Amici della Musica in programma il 16 settembre.