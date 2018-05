PALERMO - La Polizia di Stato ha arrestato Dario Miccichè 23 anni palermitano accusato di rapina e uso fraudolento di carta di credito. Secondo le indagini dei poliziotti della Sezione Falchi dalla Squadra Mobile è il giovane che puntando la pistola ha rapinato Luigi Carollo componente del direttivo del Palermo Pride , nonché portavoce di Sinistra Comune che aveva condiviso quell'episodio su Facebook. Carollo aveva conosciuto il giovane su un sito di incontri. Il giorno della rapina Miccichè avrebbe raggiunto la vittima nel suo domicilio, nel centro storico cittadino e, tenendolo sotto la costante minaccia di un'arma, gli avrebbe portato via il portafogli, contenente 70 euro e la carta di credito, rovistando in casa. Decisivo, ai fini della sua identificazione, la circostanza che il giovane nel breve lasso di tempo intercorso tra la rapina ed il blocco della carta attivato dal proprietario, avesse effettuato ben tre prelievi in banca ed alle poste. I prelievi sono stati ripresi dalla telecamere di sorveglianza.