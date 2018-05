La visita mira a rinsaldare i legami tra i due paesi e gli eredi della diaspora che da oltre quattro secoli mantengono le radici linguistiche, religiose e culturali albanesi. Qui ha avuto, tra l'altro, origine la letteratura arbereshe con la prima opera albanese della diaspora. "Il forte legame tra la nostra comunità e i paesi d'origine - ha detto il sindaco di Piana, Rosario Petta - mai come oggi trova convergenze, anche in prospettiva di un ingresso dell'Albania nell'Unione europea. Questo legame è un forte stimolo per la costituzione di una rete di interrelazioni socio-culturali, linguistici e letterari". I ministri in visita in Sicilia sono Majko Pandeli (Albania) e Limaj Fatmir e Gashi Dardan (Kosovo). E' previsto anche un incontro con i sacerdoti dell'Eparchia. (Ansa)