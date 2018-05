La giovane donna, che passeggiava sul marciapiedi del Lungomare Dante Alighieri, in compagnia di un'altra connazionale (rimasta ferita in maniera non grave), è stata travolta da una Mercedes. Il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo. Dopo essere stata stabilizzata all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani, è stata trasferita a Palermo. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia municipale. (ANSA).