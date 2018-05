Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, alle 19 di questa sera. Dovrebbe trattarsi dell'incontro propedeutico alla nascita del governo, dopo che in giornata il professor Paolo Savona, indicato come possibile ministro dell'Economia, ha chiarito le sue posizioni in un comunicato ufficiale."Voglio una Europa diversa, più forte, ma più equa. Sulle mie idee c'è stata una scomposta polemica, credo all'unione politica europea", ha scritto.