trattarsi dell'incontro propedeutico alla nascita del governo, dopo che in giornata il professor Paolo Savona, indicato come possibile ministro dell'Economia, aveva chiarito le sue posizioni in un comunicato ufficiale.

"Voglio una Europa diversa, più forte, ma più equa. Sulle mie idee c'è stata una scomposta polemica, credo all'unione politica europea", ha scritto. Ma così non è stato: Mattarella, stando a fonti M5s, avrebbe messo il veto su Savona e il governo giallo-verde è saltato. Ma dal Quirinale smentiscono e parlano semmai di un "irrigidimento" delle forze politiche sulla squadra di governo. Mattarella ha detto chiaramente che avrebbe preferito "un esponente politico della maggioranza" per il Ministero dell'Economia e ha fatto presente alle forze politiche che se di Europa ed Euro si deve parlare, allora che si faccia in campagna elettorale, così da ricevere un consenso direttamente dagli elettori.

Lo ha comunicato Ugo Zampetti, segretario generale del Quirinale, che ha aggiunto: "Il presidente della Repubblica ha ringraziato il professor Conte per l'impegno posto nell'adempimento del suo mandato".Poco dopo l'annuncioha rilasciato una breve dichiarazione: "Ho rimesso il mandato di formare il governo del cambiamento. Ringrazio il capo dello Stato e i due leader di M5s e Lega per aver indicato il mio nome. Posso assicurarvi che ho profuso il massimo sforzo e che c'è stato un clima di piena collaborazione con le forze politiche che mi avevano designato. Grazie a tutti".È intervenuto poi il presidente della Repubblica, un capo dello Stato che, lo ha detto chiaro e tondo, non ha voluto prendersi "la responsabilità istituzionale" di un governo in cui era indicato un ministro che aveva espresso posizioni antieuropeiste: "Nessuno può dire che abbia ostacolato la nascita di questo governo. Ho condiviso tutti i nomi dei ministri, fuorché quello per l'Economia. Ho agevolato il tentativo di dar vita a un governo politico tra M5s e Lega, ho atteso i tempi per farlo approvare dalle basi militanti, ho sostenuto il tentativo in base alle regole della Carta". Avevo spiegato che per alcuni Ministeri avrei posto un'attenzione particolare e, non ricevendo obiezioni, avevo spiegato che avrei preferito un esponente politico della maggioranza". A chi ha chiesto elezioni ravvicinate, Mattarella ha risposto seccamente: "Mi riservo di decidere sulla base di quello che accadrà in Parlamento nelle prossime ore".Il colloquio era iniziato puntuale alle 19 e avrebbe dovutoIntanto, è stato svelato che, in maniera del tutto irrituale, il leader del M5S Luigi Di Maio e il leader della Lega Matteo Salvini sono stati nel pomeriggio al Quirinale a colloquio con il Capo dello Stato. Salvini dall'Umbria aveva dichiarato: "Se il governo deve partire condizionato dalle minacce dell'Europa non parte". Poi ha scritto sui social: "Abbiamo lavorato per settimane, giorno e notte, per far nascere un governo che difendesse gli interessi dei cittadini italiani. Ma qualcuno (su pressione di chi?) ci ha detto No. Mai più servi di nessuno, l'Italia non è una colonia. A questo punto, con l'onestà, la coerenza e il coraggio di sempre, la parola deve tornare a voi!".Anche Luigi Di Maio è intervenuto su Facebook con una diretta: "Perché il no? Perché le agenzie di rating erano preoccupate? Allora diciamocelo: è inutile votare, perché i governi li decidono le lobby bancarie e le agenzie finanziarie anche quando più del 50 per cento degli italiani aveva espresso il suo consenso per il governo del professore Conte. Se il professor Paolo Savona non va bene per le sue posizioni sull'Ue abbiamo un grande problema di democrazia, la nostra non è una democrazia libera se siamo in queste condizioni. Io sono stato un grande estimatore di Mattarella ma questa scelta è incomprensibile".La legislatura, quindi, non è mai iniziata ed è praticamente già finita, la campagna elettorale è nuovamente aperta. Anche se sembra che non si sia mai chiusa.