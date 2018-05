In vista delle prossime elezioni comunali, che si svolgeranno il 10 giugno e che coinvolgeranno 138 comuni in Sicilia tra cui 5 capoluoghi di provincia (Catania, Messina, Siracusa, Ragusa e Trapani), la Regione cerca di prevenire eventuali incompatibilità in caso di dipendenti candidati. E lo fa con una circolare firmata dal dirigente generale dell'Assessorato alle Politiche sociali e al Lavoro,, che risponde a un "preciso atto di indirizzo" dell'assessoreIn pratica, la circolare stabilisce che i funzionari che risultino candidati dovranno, "per evidenti motivi di opportunità" e a tutela del principio di trasparenza della pubblica amministrazione, essere momentaneamente "destinati ad altri uffici"; i dirigenti candidati, invece, dovranno mettersi in aspettativa o fruire "quanto meno di un lungo periodo di congedo ordinario".