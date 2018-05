Intanto, è giunta questa mattina a Catania, con 70 profughi e un bambino nato ieri a bordo, la nave Aquarius, l'imbarcazione di ricerca e soccorso gestita in partnership da Medici Senza Frontiere (Msf) e SOS Mediterranee.

Al neonato è stato dato il nome di Miracle (Miracolo); è nato in acque internazionali alle 15.45 da una donna soccorsa il 24 maggio da una nave della marina militare italiana e in seguito trasferita a bordo dell'Aquarius. Pesa 2,8 chili e sta bene. "Per essere il primo parto della donna, è avvenuto molto rapidamente. Le doglie sono iniziate al mattino presto, ma dopo poche ore di travaglio è nato il bambino. Stanno entrambi molto bene", dichiara Amoin Soulemane, ostetrica di Msf che ha assistito il parto.

La neo mamma ha raccontato all'équipe di Msf di aver trascorso un anno in Libia, di essere stata tenuta prigioniera, picchiata, di aver ricevuto pochissimo da mangiare e di aver subito estorsioni per ottenere soldi per il rilascio. Ha detto di essere fuggita con il suo compagno e centinaia di altre persone all'inizio di quest'anno e da allora di essersi nascosta in casa di un amico in Libia, prima di affrontare giovedì scorso la pericolosa traversata del Mediterraneo.

PALERMO - Arriveranno domani al molo Quattro Venti al porto di Palermo circa 600 migranti a bordo della nave militare Spagnola Numancia. Uomini, donne e bambini sono stati salvati nel canale di Sicilia e saranno accolti dalla task force della prefettura di Palermo.