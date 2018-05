PALERMO - Musei regionali aperti il 2 giugno: dopo l'accordo tra Regione e Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl , gli Autonomi criticano "parlando di nuovi sacrifici per i lavoratori" . E si appellano all'assessore per i Beni culturali Sebastiano Tusa, che però smentisce: "In merito alla ritardata erogazione delle spettanze dovute al personale di custodia dei Beni culturali, tengo a precisare che vorrei invitare questi sindacati a riconsiderare la posizione in quanto, l'Assessorato dei Beni culturali, si è impegnato ad accelerare l'erogazione delle spettanze residue"."La mancata erogazione - prosegue Tusa - non è dovuta a cattiva volontà ma a una difficoltà da parte degli uffici ad analizzare tutti i mandati di pagamento per via della carenza di personale. Invito quindi i sindacati autonomi a rivalutare con benevolenza questa situazione dovuta non a malafede o a disfunzioni dell'ufficio bensì a una carenza di personale che è già nota da tempo". I sindacati confederali che hanno firmato l'accordo con l'amministrazione per permettere ai siti museali regionali di restare aperti il 2 giugno, quando presumibilmente ci sarà un grande afflusso turistico, avevano già sottolineato "la necessità di saldare le spettanze dovute dagli anni precedenti"."Per quanto attiene alla possibilità di effettuare plus orario oltre quanto previsto dai contratti, ovviamente tutto ciò dovrà essere concordato con i sindacati e - aggiunge Tusa - in tal senso, il dirigente generale si sta adoperando. Inoltre il plus orario potrà essere remunerato grazie all'articolo recentemente approvato in Finanziaria che ci permette di utilizzare immediatamente tutto ciò che proviene dai concessionari senza attendere che passi attraverso i meccanismi vigenti. È noto, infine, che abbiamo inserito in Finanziaria una norma che ci permette di utilizzare quest'anno il 60% e l'anno prossimo il 100% delle risorse provenienti dai biglietti di ingresso a musei, aree archeologiche e monumenti che ci consentirà di remunerare il plus orario dei lavoratori che lo effettueranno nel corso dell'anno". "Ritengo quindi - conclude il neo Assessore dei Beni culturali - che la situazione sia ottimale e che questo sia un risultato importante; esorto i sindacati a valutare positivamente quanto stiamo facendo perché va incontro, da un lato alla corretta gestione del sistema museale e delle aree archeologiche per una migliore fruizione da parte del pubblico, dall'altro a una giusta remunerazione per i lavoratori che effettuano con passione e sacrificio, e soprattutto professionalità, il lavoro necessario per l'apertura dei siti alla pubblica fruizione".