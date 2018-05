Per il governo Conte, "io ho detto 'o si parte o per noi basta'. Mi rifiuto di andare avanti ancora a trattare per settimane. I mutui non aspettano, la benzina non aspetta, gli sbarchi nemmeno". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini. Quindi l'unica alternativa sarebbero le elezioni anticipate? "Sicuramente non sono nato per tirare a campare", ha risposto. Oggi Giuseppe Conte, il premier incaricato, potrebbe tornare al Colle con la lista dei ministri.