SIRACUSA - I carabinieri di Siracusa hanno arrestato in flagranza di reato, Tommaso Liotta, 28 anni, disoccupato siracusano con precedenti di polizia per spaccio di stupefacenti. I Carabinieri lo hanno sorpreso mentre cedeva sostanze stupefacenti in piazza San Metodio.Dopo aver effettuato un'accurata perquisizione personale ed un'ispezione della zona circostante, i militari dell'Arma, hanno rinvenuto 10 dosi di cocaina all'interno di una cavità del tronco di una palma, utilizzata dallo stesso come posto sicuro ove nascondere la droga e da cui prelevarla volta per volta.L'arrestato, condotto presso i locali della caserma per le formalità di rito, è stato successivamente sottoposto agli arresti domiciliari così come disposto dall'Autorità Giudiziaria di Siracusa.