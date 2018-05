Alfano si arrabbia con Di Maio: "Sciacquati la bocca"

PALERMO - "Sciacquati la bocca prima di parlare di me". L'ex ministro Angelino Alfano su tutte le furie sui social dopo le parole pronunciate in diretta Facebook dal capo politico del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio.Ancora nero per il veto del presidente Sergio Mattarella a Paolo Savona per il ministero dell'Economia, Di Maio ha detto: "In questo paese puoi essere un criminale condannato per frode fiscale, puoi essere Angelino Alfano, puoi essere una persona sotto indagine per corruzione, puoi essere una persona che si è macchiata di reati anche legati alla pubblica amministrazione o all’infiltrazione della mafia nella pubblica amministrazione dello stato e il ministro lo puoi fare ma se hai criticato l'Europa non puoi permetterti neanche di fare il ministro dell'Economia in Italia. Ma non finisce qui".Non si è fatta attendere la replica dell'ex ministro del Governo Renzi, che ha affidato a Facebook le sue parole e il suo sarcasmo: "Di Maio: niente laurea nella vita universitaria, niente professione nella vita civile, niente governo nella vita politica. Di Maio sei uguale a niente. Sciacquati la bocca prima di parlare di me. In tribunale risponderai di ciò che hai detto".