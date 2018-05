on è un semplice contest, ma un vero e proprio momento di confronto sulla comunicazione integrata per gli esperti del settore e per coloro che si confrontano con il mondo della ricezione turistica, oggi sempre più competitivo.

Si tratta di un progetto ( qui il bando ) voluto dall’assessore al turismo, eventi di richiamo e attività produttive Simone Lazzara e dall’amministrazione cefalusede, che

mira al rafforzamento dell’immagine di Cefalù come città turistica e del suo comprensorio territoriale.

Per partecipare alla competizione, assolutamente gratuita, bisognerà realizzare un logo che dovrà essere un riferimento visivo per la promozione di Cefalù e rappresentativo delle peculiarità originarie della città. Il brand servirà a qualificare i prodotti e i servizi turistici, le attività di accoglienza e le attività produttive del territorio.

“Il bando per il marchio “visitcefalu” nasce per valorizzare, tramite i mezzi di comunicazione anche social, l’identità storica e culturale molto forte che ha la nostra città – ha dichiarato l’assessore Lazzara -. Il messaggio principale da lanciare è che il nostro territorio non va identificato solo con il turismo estivo legato alla balneazione, ma anche come opportunità per i vari target di turisti ai quali possiamo offrire la nostra esperienza di viaggio. Cefalù è stata inserita, ad esempio, nel Club dei “Borghi più belli d’Italia”; la nostra Basilica Cattedrale e il Chiostro capitolare compaiono nel sito seriale UNESCO “Palermo Arabo Normanna e le Cattedrali di Cefalù e Monreale”. Che dire? A Cefalù, oltre ad un paesaggio spettacolare, c’è molto di più e noi, anche attraverso questo bando, dobbiamo puntare ad evidenziarlo”.

Tra le finalità della competizione, anche l’investimento nelle attività ricettive per bloccare il cospicuo flusso dell’emigrazione giovanile verso l’estero alla ricerca di un lavoro, ma soprattutto la destagionalizzazione del turismo.

questo l’obiettivo del concorso di idee “visitcefalu”. L'iniziativa, indetta dal Comune di Cefalù, n